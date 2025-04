Massacrata e gettata nel fiume Sara è morta così | attorno la gente filmava col telefono

Le hanno spezzato le gambe e le braccia, poi il corpo è stato gettato in un burrone. Lì ha continuato a lottare per la vita, tentando di resistere alla furia del fiume, cercando disperatamente di non annegare. Una lotta che si è prolungata per diversi minuti sotto lo sguardo indifferente delle persone lì presenti, che invece di prestarle aiuto hanno tirato fuori i cellulari e hanno ripreso la scena agghiacciante, trattando il suo dolore come un contenuto d'intrattenimento. Una scena terrificante, dalle conseguenze purtroppo drammatiche: la donna trans di 32 anni è stata infine soccorsa dai vigili del fuoco, ma la situazione era critica ed è morta in ospedale poco dopo. La terribile vicenda si è consumata il 7 aprile a Bello, in Colombia. L'indagine e l'indignazione sui social. La Procura generale della Colombia ha aperto un'indagine sull'omicidio di Sara Millerey.

