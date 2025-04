Bergamonews.it - Romano di Lombardia, Forza Italia lancia Gafforelli candidato alla presidenza della Provincia

Leggi su Bergamonews.it

diGianfrancoPresidente di. Questa la notizia, questo il proclamo uscito dal congresso comunale che si è tenuto questa mattina adi, culla die ciliegina sulla torta del centrodestra proprio dopo l’elezione del sindacoto dagli azzurri ed ex numero uno di via Tasso. Quale migliore occasione, dunque, nella terraBassa, proprio durante l’evento di chiusura dei congressi tenuti in Bergamasca, più di 70 su oltre 2000 iscritti complessivi, per sganciare la “bomba” e per cominciare a gettare le basi in vista del prossimo appuntamento elettorale, il primo in ordine temporale, antecedente a Treviglio e Caravaggio. Presenti al congresso i vertici del partito, tra cui il coordinatore regionale Alessandro Sorte e quellole Umberto Valois.