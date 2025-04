Uova di cioccolato per i piccoli pazienti | il gesto solidale dell’Associazione Il sorriso dei bimbi

sorriso dei bimbi” di Bellona, guidata da Antonella Di Stasio, ha organizzato una dolce iniziativa di solidarietà: la consegna di Uova di cioccolato ai bambini ricoverati, per portare un sorriso e un po’ di atmosfera di festa in corsia. Ad accompagnare la presidente ci saranno. Casertanews.it - Uova di cioccolato per i piccoli pazienti: il gesto solidale dell’Associazione “Il sorriso dei bimbi” Leggi su Casertanews.it L’Associazione “Ildei” di Bellona, guidata da Antonella Di Stasio, ha organizzato una dolce iniziativa di solidarietà: la consegna didiai bambini ricoverati, per portare une un po’ di atmosfera di festa in corsia. Ad accompagnare la presidente ci saranno.

Potrebbe interessarti anche:

A Spazio Cultura la presentazione del libro di Francesca Maccani - l'evento per le "Uova del sorriso"

Martedì 25 marzo alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, verrà presentato il libro di Francesca Maccani "Agata del vento". Un romanzo di mare e di cielo, pubblicato da ...

Fratelli di Crozza - Monologo sull'emergenza uova in Usa : Ormai ci sono i Narcos Messicani che nascondono le uova dentro i panetti di cocaina

Maurizio Crozza parla dell’emergenza USA che ha portato l’ambasciatore amaricano a chiedere aiuto al Veneto Maurizio Crozza nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima ...

Dopo le chiacchiere a 100 euro al chilo - ecco le uova di Pasqua fino a 105 euro : nuova polemica sui prodotti “non cari ma costosi” di Iginio Massari?

“Non sono care ma costose“: aveva liquidato così la polemica sulle sue chiacchiere a 100 euro al chilo, Iginio Massari. E allora possiamo probabilmente definire “non care ma costose”, cintandolo, ...

La pasqua della solidarietà, Lab Innova dona ai piccoli pazienti oncologici coniglietti in legno e uova di cioccolato. Uova e coniglietti di cioccolato: la sorpresa di Spiederman ai piccoli pazienti del Policlinico San Pietro. Ascom dona ai piccoli pazienti ricoverati in Pediatria l’uovo solidale dell'Ail. Bologna, Pasqua di solidarietà: i Carabinieri portano uova e sorrisi ai piccoli pazienti dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche. I Carabinieri portano uova di Pasqua e allegria ai piccoli pazienti del Bellaria. Pasqua, i saluti della Regione ai bambini del Gaslini. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano siracusanews.it ha riportato che:) “Si affronta col sorriso”: le uova di Pasqua di Udicon ai bambini del reparto di pediatria dell’Umberto I di Siracusa - Le uova di Pasqua ai bambini che sono costretti a trascorrere il periodo festivo in ospedale, per regalare loro un momento di gioia e allegria. “Si affronta col sorriso”, l’iniziativa di Udicon Sicili ...

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Uova di Pasqua dai carabinieri ai piccoli pazienti del San Marco di Catania - I militari dell’Arma, con a capo il comandante della Stazione di Librino, sono stati accolti con cordialità dal personale sanitario, che ha partecipato al momento di incontro con i bambini ...

(Come si legge su bergamonews.it:) Uova e coniglietti di cioccolato: la sorpresa di Spiederman ai piccoli pazienti del Policlinico San Pietro - L’evento ha come obiettivo quello di offrire un momento di distrazione e serenità ai bambini e alle loro famiglie, contribuendo a rendere l’atmosfera ospedaliera più accogliente e meno stressante ...