I vicini segnalano lo spaccio di sostanze stupefacenti in una casa donna di 50 anni arrestata FOTO

Una donna di 50 anni è stata arrestata dai carabinieri per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un'operazione della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Pescara, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio.

