Presentato il docufilm Fratello poliziotto – poliziotto fratello

docufilm fotografico intitolato "fratello poliziotto –. Cataniatoday.it - Presentato il docufilm "Fratello poliziotto – poliziotto fratello" Leggi su Cataniatoday.it Si sono concluse nel pomeriggio di ieri le iniziative organizzate dalla Questura di Catania in occasione del 173° anniversario della fondazione della polizia di Stato. Momento culminante delle celebrazioni è stata la presentazione delfotografico intitolato "–.

Potrebbe interessarti anche:

Grande Fratello - Zeudi riceve informazioni dall’esterno : il gesto dei fan

Grande Fratello, i fan mettono Zeudi Di Palma in guardia da Shaila Gatta: arriva la segnalazione e la rivelazione Grande Fratello, Zeudi Di Palma è stata messa in guardia dai fan da Shaila Gatta. ...

“Situazione fuori controllo”. Grande Fratello nel caos più totale - monta la rabbia contro i concorrenti

Grande Fratello, ormai è caos totale: litigi dentro la casa, accuse fuori, e oggi tornano in gioco nuovi concorrenti. Se tra gli inquilini il clima non è sereno, fuori non è che l’aria sia più ...

Grande Fratello - cambio di programmazione : salta una puntata. L’indiscrezione

Grande Fratello, cambio di programmazione. Salta la puntata del 13 febbraio. L’indiscrezione: ecco il probabile motivo Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini proseguirà ...

La polizia compie 173 anni, in piazza Palestro la festa con i cittadini e gli studenti. Domani in piazza Palestro la Polizia di Stato celebra il 173° anniversario della fondazione, diverse le iniziative in programma. A Piazza Palestro la Festa della Polizia. Athena, lo spettacolo della rivolta. Magherini, in un video le grida di aiuto al momento dell’arresto. Ne parlano su altre fonti

() La divisa tatuata sulla pelle: il tributo del fotoreporter al fratello morto di vaccino - Domani la presentazione del docufilm di Fabrizio Villa dedicato a Davide, “colonna” della Mobile di Catania ...

(Come indicato da luccaindiretta.it:) In un docufilm 25 anni di colonne sonore del cinema italiano: al Centrale Pivio e Aldo De Scalzi - La selezione finalista dei cortometraggi sarà presentata in sequenza sul grande schermo ... condivideranno con il pubblico presente in sala alla proiezione del docufilm che li vede protagonisti ...