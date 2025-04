Discriminazione di genere dalla Regione 32 mila euro al progetto ‘Tra maschile e femminile’

Discriminazione, anche in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere, promuovendo il tema della parità e dell'equità in tutte le sue accezioni. Sono questi alcuni degli obiettivi della seconda edizione del.

Salari - ruoli e precarietà : la discriminazione di genere a Venezia e in Veneto

La giornata internazionale della donna, come ogni 8 marzo, diviene un giorno in più di riflessione sulle diseguaglianze e le discriminazioni di genere persistenti non solo nel mondo, ma anche nel ...

Meta - ex dipendente denuncia abusi e discriminazione di genere

Un’ex dipendente di Meta, fra le prime a lavorare per Mark Zuckerberg, ha fatto causa all’azienda lamentando 15 anni di abusi, molestie sessuali e discriminazione di genere da parte di colleghi e ...

Lucio Corsi e la critica per la parola «zingaro» in una canzone del 2015 : «Termini del genere alimentano odio e discriminazione»

Il cantautore è stato accusato dal marionettista rom Rašid Nikoli? di aver alimentato uno stereotipo dannoso per la sua comunità nella canzone Altalena Boy del 2015

Discriminazione di genere, dalla Regione 32 mila euro al progetto 'Tra maschile e femminile'. Gtt e l' "abbonamento per trasgender": 32 richieste in 10 mesi. Il cinema che promuove la Toscana, finanziate 32 produzioni. Contro la violenza di genere e le discriminazioni, a Cesena si fa squadra nel nome dell'inclusione (FOTO). Siglato protocollo d'intesa fra Consiglio regionale, Aterp e Osservatorio per alloggi pubblici a donne vittime di violenza. Promozione e sviluppo della Rete regionale antidiscriminazione.

(Dalle pagine di ilgazzettino.it si apprende che:) Disparità di genere: al Veneto la discriminazione lavorativa delle donne sottrae 31,5 miliardi di Pil (e 8.863 euro di reddito a ogni famiglia) - VENETO - Si scrive gender gap, si legge discriminazione in base al genere. E a un genere in particolare, quello femminile. Una discriminazione (o disparità, in gergo tecnico) che ha un ...

(A darne comunicazione è chiamamicitta.it:) Regione, Pari opportunità: a Rimini oltre 2,7 milioni contro stereotipi di genere e violenza sulle donne - Pari opportunità: nuove risorse in provincia di Rimini. Alice Parma, Pd: “Finanziati 103 progetti in Emilia-Romagna, oltre 2,7 milioni dalla Regione per combattere gli stereotipi di genere e la violen ...

(Come riportato da chiamamicitta.it:) Dalla Regione 2,7 milioni di euro per 103 progetti contro discriminazione di genere - La Regione Emilia Romagna rafforza il proprio impegno per contrastare stereotipi, pregiudizi e ogni forma di discriminazione basata sull’identità di genere. Superano i 2,7 milioni di euro le risorse s ...