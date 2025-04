Le rubano la borsetta all’Esselunga ma non si accorge | i quattro arrestati nel parcheggio

quattro per una borsetta. Un peruviano e tre cubani perfettamente organizzati per fare furti ai clienti del supermercato. Accade tutto mercoledì mattina scorsa, quando i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza hanno arrestato in flagranza quattro cittadini stranieri, tutti senza fissa dimora in Italia, per il reato di furto aggravato ai danni di una cliente del supermercato Esselunga al quartiere San Fruttuoso. Durante un abituale servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato un’auto sospetta con a bordo tre uomini – un cittadino peruviano di 58 anni e due cittadini cubani di 28 e 26 anni – che, alla vista dell’equipaggio, hanno assunto un atteggiamento parecchio irrequieto. Il modo migliore in realtà per destare sospetti. Poco dopo, una quarta persona si è infatti avvicinata al veicolo e, notando la presenza dei militari, ha tentato la fuga, cercando di disfarsi di una borsetta. Ilgiorno.it - Le rubano la borsetta all’Esselunga ma non si accorge: i quattro arrestati nel parcheggio Leggi su Ilgiorno.it Monza, 12 aprile 2025 – Inper una. Un peruviano e tre cubani perfettamente organizzati per fare furti ai clienti del supermercato. Accade tutto mercoledì mattina scorsa, quando i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza hanno arrestato in flagranzacittadini stranieri, tutti senza fissa dimora in Italia, per il reato di furto aggravato ai danni di una cliente del supermercato Esselunga al quartiere San Fruttuoso. Durante un abituale servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato un’auto sospetta con a bordo tre uomini – un cittadino peruviano di 58 anni e due cittadini cubani di 28 e 26 anni – che, alla vista dell’equipaggio, hanno assunto un atteggiamento parecchio irrequieto. Il modo migliore in realtà per destare sospetti. Poco dopo, una quarta persona si è infatti avvicinata al veicolo e, notando la presenza dei militari, ha tentato la fuga, cercando di disfarsi di una

(Da una nota di ilgiorno.it si apprende che:) Le rubano la borsetta all’Esselunga ma non si accorge: i quattro arrestati nel parcheggio - Monza, in manette sono finiti un peruviano e tre cubani organizzati per fare furti ai clienti del supermercato nel quartiere San Fruttuoso ...

