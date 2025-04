Anteprima24.it - Avs: “Basta escluderci dalle scelte, per la Campania il confronto è aperto”

Tempo di lettura: < 1 minuto“È insostenibile che Alleanza Verdi Sinistra (AVS) – forza politica che alle ultime elezioni europee ha ottenuto un risultato significativo, raggiungendo il 6,7% a livello nazionale, superando il 7% ine affermandosi come terzo partito a Napoli con il 14% – venga sistematicamente esclusa dal processo decisionale che porterà alla scelta del candidato alla Presidenza della Regione. Non possiamo accettare che ilsi riduca a un dialogo ristretto tra due soggetti, escludendo gli altri partner della coalizione, che vengono poi semplicemente convocati a ratificare decisioni già prese. Questo metodo non è democratico, non rispecchia la pluralità del campo progressista, e rischia di indebolire la credibilità del progetto politico comune”.