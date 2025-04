Riarmo UE Gentiloni | i miliardi sono 150 e non 800

Gentiloni Imolaoggi.it - Riarmo UE, Gentiloni: “i miliardi sono 150 e non 800” Leggi su Imolaoggi.it ''Ci vuole meno ipocrisia, evitare di dire che Von der Leyen sta definanziando gli ospedali per finanziare i carri armati'', ha detto

Roma - a piazza del Popolo la manifestazione per l’Europa. Gentiloni plaude al riarmo : “Decisione storica”. La gente sotto il palco canta “Bella ciao”

Si riunisce la “piazza grande” per l’Europa. Sono attese 15.000 persone. Il via alle 15 ma la piazza è già pronta e prima che tutto cominci è stato intonata tra la folla ‘bella ciao’. La ...

"E' la strada giusta". Il Pd si spacca sul riarmo europeo : Gentiloni demolisce la linea Schlein

Sul piano di riarmo europeo annunciato da Ursula Von der Leyen si consuma l'ultimo duello interno al Partito Democratico. Da una parte c'è la linea della segretaria che ritiene l'impostazione di ...

Piano riarmo da 800 miliardi - Gentiloni : ‘von der Leyen nella direzione giusta’

ROMA, 05 MAR – Il piano di von der Leyen “penso che sia un primo passo, che vada nella direzione giusta. E’ chiaro che può essere migliorato, però nelle ore difficili che stiamo attraversando penso ...

Piano di riarmo Ue, stop di Giorgetti: «Frettoloso e senza logica». Gentiloni apre: «Direzione giusta». La Germania archivia l’austerità: avanti con debito e riarmo. Gentiloni sfida Schlein, e il Pse gli dà ragione. Tutti divisi sul riarmo. A Bruxelles è il giorno del vertice Ue. Prodi si smarca dalla linea Schlein: "Il riarmo Ue è necessario". Quanto spenderà l'Italia per il riarmo? L'ipotesi di 31 miliardi per la difesa e il rischio dei tagli altrove. Ne parlano su altre fonti

(Da quanto emerge da ilgiornale.it:) Riarmo, Billi (Lega) in Aula: "Ci opponiamo fermamente a 800 miliardi di debiti per Difesa Ue" - “Noi della Lega ci opponiamo fermamente a questi 800 miliardi di debiti per la difesa europea”. Lo ha affermato Simone Billi, della Lega, intervenendo alla Camera nella dichiarazione di voto sulle moz ...

(Lo rende noto opinione.it:) TUTTE LE CONTRADDIZIONI DEL PIANO DI RIARMO EUROPEO - Riarmare l’Europa con un sensazionale piano di investimenti militari dell’ammontare di 800 miliardi di euro, al fine di difendersi dalle eventuali ambizioni espansionistiche verso ovest della Federazi ...

(In base a quanto diffuso da ilfattoquotidiano.it:) Riarmo, caccia, missili e carri: la “guerra” tra big Ue per gli 800 miliardi - Soldi, soldi, soldi. Ma per fare che cosa? Nessuno sa come verranno spesi gli 800 miliardi di euro del piano di riarmo europeo presentato dalla presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen. N ...