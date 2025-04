Draghi vede margini per un accordo con gli Usa | la svolta che può salvare l’Europa

Draghi confida che la tregua tra le due sponde dell’oceano si trasformi in un’intesa». Perché la guerra commerciale, se davvero esplodesse, travolgerebbe l’Occidente intero. Non è una semplice tensione doganale: la politica dei dazi rilanciata da Trump, sottolinea Verderami, «si configura come un passaggio epocale», paragonabile agli accordi di Bretton Woods, alla crisi di Lehman Brothers, all’emergenza Covid. C’è chi l’ha vista come una minaccia (e lo è), ma le ultime mosse del presidente Usa stanno producendo un effetto collaterale interessante: il risveglio dell’Europa. Non di soprassalto, certo. Parliamo di quella lentezza irritata di chi ha sentito la sveglia suonare, l’ha spenta, ma poi si è reso conto di non poter più restare a letto. Thesocialpost.it - Draghi vede margini per un accordo con gli Usa: la svolta che può salvare l’Europa Leggi su Thesocialpost.it Come ha scritto Francesco Verderami sul Corriere della Sera, «da atlantista ed europeista, Marioconfida che la tregua tra le due sponde dell’oceano si trasformi in un’intesa». Perché la guerra commerciale, se davvero esplodesse, travolgerebbe l’Occidente intero. Non è una semplice tensione doganale: la politica dei dazi rilanciata da Trump, sottolinea Verderami, «si configura come un passaggio epocale», paragonabile agli accordi di Bretton Woods, alla crisi di Lehman Brothers, all’emergenza Covid. C’è chi l’ha vista come una minaccia (e lo è), ma le ultime mosse del presidente Usa stanno producendo un effetto collaterale interessante: il risveglio del. Non di soprassalto, certo. Parliamo di quella lentezza irritata di chi ha sentito la sveglia suonare, l’ha spenta, ma poi si è reso conto di non poter più restare a letto.

Potrebbe interessarti anche:

Vaccino Covid - striscione a Tirano "Draghi e Speranza nazisti - i centri vaccinali come i campi di concentramento"

I centri vaccinali diventano campi di concentramento, con la scritta "Andrà tutto bene, centro vaccinale" Striscione a Tirano in provincia di Sondrio con Mario Draghi e Speranza raffigurati come ...

Mario Draghi torna in Parlamento : «La priorità è abbassare le bollette. Difesa continentale è passaggio obbligato»

Mario Draghi torna in parlamento per la prima volta da quando non è più presidente del Consiglio. E lo fa per un’audizione sulla competitività europea di fronte alle commissioni riunite Bilancio, ...

"Vedo che guardate l'orologio - vi ringrazio" : Draghi bacchetta i parlamentari

Mario Draghi fa ironia al termine della sua audizione davanti alle commissioni di Camera e Senato in merito al Rapporto sul futuro della competitività europea. "Vedo che voi guardate l'orologio, ...

Draghi: i dazi e la svolta che serve ora all'Ue. Perché l'europeismo non è formula vuota. Draghi: sull'import di Gnl Usa margini oltre il 100%. Berlusconi vuole legare le mani ai magistrati, destra divisa sulla giustizia. Gentiloni: «Troppi sostegni, è il momento di stringere. Guerra non giustifica aiuti come in pandemia». Elezioni: La Russa, "Fango su di noi". Renzi pronto a correre da solo, con Calenda intesa su Draghi. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia msn.com:) Draghi vede margini per un accordo con gli Usa. Poi all’Europa servirà una svolta per il futuro - L’obiettivo deve essere arrivare a un‘intesa, evitando di dare corso ai controdazi Da «atlantista ed europeista», Mario Draghi confida che la tregua tra le due sponde dell’oceano si trasformi in un’in ...

(Come si legge su thesocialpost.it:) Bloomberg punta su Draghi, l’Europa pure: mediatore o regista globale - Altro che ritiro, altro che vita appartata a Città della Pieve. Mario Draghi si ritaglia un nuovo ruolo da protagonista nel teatro geopolitico mondiale ...

(Lo segnala video.sky.it:) Draghi: accordo su ricollocamenti non era conveniente - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...