Vlahovic Juventus traguardo speciale contro il Lecce | dal suo arrivo in bianconero solo Lautaro Martinez ha segnato più del serbo I numeri

La prossima sarà la 100ª partita di Dusan Vlahovic con la Juventus in Serie A, in poco più di tre anni. Fino a questo momento il serbo ha segnato 42 gol in 99 presenze con la maglia bianconera.

Da inizio febbraio 2022 (quando ha esordito), soltanto Lautaro Martinez ha realizzato più reti con una singola maglia (66, ma in 114 match), tra i giocatori che attualmente giocano nel massimo campionato italiano.

