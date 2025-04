Paura durante Udinese-Milan | Maignan lascia il campo per un trauma cranico Cos’è successo e le sue condizioni

Milan, Mike Maignan, è stato dimesso dall’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dopo aver passato la notte in osservazione a causa di un trauma carnico rimediato in uno scontro di gioco con il proprio compagno di squadra, Alex Jimenez, nella partita in casa dell’Udinese vinta 4-0 dai rossoneri. Gli esami svolti dal francese hanno dato esito negativo ed è potuto far ritorno a Milano.I primi minuti della secondo tempo della partita sono stati segnati da grande apprensione. Al 7? della ripresa, Maignan si è scontrato violentemente con il compagno di squadra Jimenez, sbattendo la testa. Il portiere rossonero è stato soccorso immediatamente e caricato su una barella con cui è stato accompagnato fuori dal campo e quindi negli spogliatoi per accertamenti. Ilfattoquotidiano.it - Paura durante Udinese-Milan: Maignan lascia il campo per un trauma cranico. Cos’è successo e le sue condizioni Leggi su Ilfattoquotidiano.it La botta, l’uscita in barella, poi la notte in ospedale. Solo sabato mattina il portiere del, Mike, è stato dimesso dall’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dopo aver passato la notte in osservazione a causa di uncarnico rimediato in uno scontro di gioco con il proprio compagno di squadra, Alex Jimenez, nella partita in casa dell’vinta 4-0 dai rossoneri. Gli esami svolti dal francese hanno dato esito negativo ed è potuto far ritorno ao.I primi minuti della secondo tempo della partita sono stati segnati da grande apprensione. Al 7? della ripresa,si è scontrato violentemente con il compagno di squadra Jimenez, sbattendo la testa. Il portiere rossonero è stato soccorso immediatamente e caricato su una barella con cui è stato accompagnato fuori dale quindi negli spogliatoi per accertamenti.

Paura Maignan: come sta dopo l'infortunio in Udinese-Milan. Paura Maignan, esce in barella dopo scontro. Maignan, infortunio in Udinese-Milan: colpo alla testa, notte in ospedale, poi il ritorno a Milano. Cosa è successo. Maignan, fischi vergognosi durante Udinese-Milan: poi si scontra con Jimenez, sbatte la testa e deve uscire. Paura in Udinese-Milan: Maignan esce dal campo per un trauma cranico. Udinese-Milan, che paura per Maignan: la situazione dopo lo scontro con Jimenez.

(A riportarlo è derbyderbyderby.it:) Udinese-Milan, che paura per Maignan: la situazione dopo lo scontro con Jimenez - Dopo il brutto scontro di gioco con Jimenez a Udine e la grande paura in campo, Maignan e il Milan possono tirare un sospiro di sollievo ...

(Stando a quanto scrive msn.com:) Paura Maignan: come sta dopo l'infortunio in Udinese-Milan - MILANO - “Gli esami effettuati in ospedale hanno dato esito negativo per un trauma cranico. Maignan rimarrà in osservazione e tornerà a Milano sabato mattina”. Prima di tutto la buona notizia, ha spie ...

(In base a quanto diffuso da informazione.it:) Prima pagina Gazzetta dello Sport: Milan da paura. Maignan in ospedale - La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 12 aprile 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato Emiliano Guadagnoli Redattore 12 aprile 2025 (modifica il 12 april ...