Ilaria Sula non solo la madre | chi c’era col killer il retroscena clamoroso

Ilaria Sula, la studentessa 22enne originaria di Terni trovata morta in una valigia gettata in un dirupo a Capranica Prenestina, continuano a emergere dettagli agghiaccianti e nodi ancora da sciogliere. Gli inquirenti stanno componendo un puzzle sempre più oscuro, in cui si rafforza l’ipotesi del coinvolgimento di più persone, tra cui la madre del killer, attualmente indagata per concorso in occultamento di cadavere. Decisivo potrebbe rivelarsi un paio di ciabatte insanguinate, sequestrate nell’appartamento di via Homs, teatro del delitto: sarebbero appartenute a Nosr Mazlapan, madre del reo confesso.Le indagini si concentrano ora anche sulle ore successive all’omicidio, quando il cadavere della ragazza – con ogni probabilità ancora chiuso nella valigia nel bagagliaio della Ford Puma nera – era in giro per Roma, mentre il suo assassino si comportava con sconcertante normalità. Thesocialpost.it - Ilaria Sula, non solo la madre: chi c’era col killer, il retroscena clamoroso Leggi su Thesocialpost.it A due settimane dal brutale omicidio di, la studentessa 22enne originaria di Terni trovata morta in una valigia gettata in un dirupo a Capranica Prenestina, continuano a emergere dettagli agghiaccianti e nodi ancora da sciogliere. Gli inquirenti stanno componendo un puzzle sempre più oscuro, in cui si rafforza l’ipotesi del coinvolgimento di più persone, tra cui ladel, attualmente indagata per concorso in occultamento di cadavere. Decisivo potrebbe rivelarsi un paio di ciabatte insanguinate, sequestrate nell’appartamento di via Homs, teatro del delitto: sarebbero appartenute a Nosr Mazlapan,del reo confesso.Le indagini si concentrano ora anche sulle ore successive all’omicidio, quando il cadavere della ragazza – con ogni probabilità ancora chiuso nella valigia nel bagagliaio della Ford Puma nera – era in giro per Roma, mentre il suo assassino si comportava con sconcertante normalità.

