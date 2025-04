FOTO Sbanda con l’auto e finisce contro un palo della luce | ferito 82enne

82enne che è andato a finire, alla guida della sua auto, una Ford, contro un palo della pubblica illuminazione in via Paolella. Le cause dell'incidente sono da accertare, l'uomo è stato trasportato al Fatebenefratelli. Sul posto gli operatori sanitari, i Carabinieri per gestire la viabilità e la Polizia Municipale per tutti i rilievi del caso.

