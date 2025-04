Offriamo 27 milioni di euro a chiunque ripulisca la Luna dagli escrementi degli astronauti | tutti pazzi per la singolare proposta di lavoro della NASA

NASA offre 2,7 milioni di euro a chiunque riesca a liberare la Luna dagli escrementi umani. Il progetto LunaRecycle Challenge si propone di affrontare il problema della gestione di feci, urina e vomito degli astronauti durante le missioni di lunga durata e sulla superficie Lunare.Lo speciale concorso mira a trovare un modo per smaltire i 96 sacchi di rifiuti lasciati dagli astronauti dell’Apollo, oltre ad affrontare il problema dei rifiuti per i futuri sbarchi Lunari. Una delle prime foto scattate sulla Luna nel 1969 da Neil Armstrong mostrava un sacco della spazzatura gettato in mare, che potrebbe aver contenuto escrementi umani, comprese le feci.“Mentre ci prepariamo per le future missioni spaziali umane, – ha affermato la NASA – sarà necessario valutare come ridurre al minimo i vari flussi di rifiuti, compresi i rifiuti solidi, nonché come immagazzinarli, trattarli e riciclarli in un ambiente spaziale in modo che solo una minima parte, o addirittura nessuna, debba essere restituita sulla Terra”. Ilfattoquotidiano.it - “Offriamo 2,7 milioni di euro a chiunque ripulisca la Luna dagli escrementi degli astronauti”: tutti pazzi per la singolare proposta di lavoro della NASA Leggi su Ilfattoquotidiano.it Tutto vero. Laoffre 2,7diriesca a liberare laumani. Il progettoRecycle Challenge si propone di affrontare il problemagestione di feci, urina e vomitodurante le missioni di lunga durata e sulla superficiere.Lo speciale concorso mira a trovare un modo per smaltire i 96 sacchi di rifiuti lasciatidell’Apollo, oltre ad affrontare il problema dei rifiuti per i futuri sbarchiri. Una delle prime foto scattate sullanel 1969 da Neil Armstrong mostrava un saccospazzatura gettato in mare, che potrebbe aver contenutoumani, comprese le feci.“Mentre ci prepariamo per le future missioni spaziali umane, – ha affermato la– sarà necessario valutare come ridurre al minimo i vari flussi di rifiuti, compresi i rifiuti solidi, nonché come immagazzinarli, trattarli e riciclarli in un ambiente spaziale in modo che solo una minima parte, o addirittura nessuna, debba essere restituita sulla Terra”.

