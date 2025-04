Ponte sullo Stretto l' annuncio di Ciucci | Avvio dei lavori entro l' estate

Stretto di Messina, Pietro Ciucci, intervistato dal nuovo settimanale economico “Moneta”, traccia lo stato di avanzamento del Ponte sullo Stretto di Messina. Nell’intervista, Ciucci ha ricordato lo stato dell’iter - che lo scorso mercoledì ha registrato l’approvazione. Messinatoday.it - Ponte sullo Stretto, l'annuncio di Ciucci: "Avvio dei lavori entro l'estate" Leggi su Messinatoday.it L’amministratore delegato didi Messina, Pietro, intervistato dal nuovo settimanale economico “Moneta”, traccia lo stato di avanzamento deldi Messina. Nell’intervista,ha ricordato lo stato dell’iter - che lo scorso mercoledì ha registrato l’approvazione.

Riunione sul Ponte sullo Stretto di Messina : Salvini incontra Ciucci per coordinare i lavori

Stamattina si è tenuta una riunione presso la società Stretto di Messina dove il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha incontrato l'amministratore delegato della società, ...

Ponte sullo Stretto - ok del consiglio dei Ministri al report IROPI. Ciucci : "Sempre più vicini all'avvio dei lavori"

L’amministratore delegato di Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha commentato la notizia di questo pomeriggio, in merito all’approvazione, avvenuta in Consiglio dei Ministri, del cosiddetto “report ...

Ponte sullo Stretto - Ciucci : “Cantieri già nella seconda metà del 2025”

L'amministratore delegato della società Stretto di Messina ha riferito che a breve ci sarà l'approvazione definitiva del progetto L'articolo Ponte sullo Stretto, Ciucci: “Cantieri già nella seconda ...

