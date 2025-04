Si ferisce in un prosciuttificio | l' operaio 19enne è stato operato alla mano

operaio di 19 anni, rimasto gravemente ferito mentre lavorava all'interno del prosciuttificio Il Conte di Bazzano, frazione di Neviano degli Arduini, è stato operato nel corso della giornata di ieri, 11 aprile. Il giovane si sarebbe provocato una ferita profonda, attraverso un attrezzo da. Parmatoday.it - Si ferisce in un prosciuttificio: l'operaio 19enne è stato operato alla mano Leggi su Parmatoday.it L'di 19 anni, rimasto gravemente ferito mentre lavorava all'interno delIl Conte di Bazzano, frazione di Neviano degli Arduini, ènel corso della giornata di ieri, 11 aprile. Il giovane si sarebbe provocato una ferita profonda, attraverso un attrezzo da.

Si ferisce in un prosciuttificio: l'operaio 19enne è stato operato alla mano. Operaio 19enne di un prosciuttificio di Bazzano si ferisce ad un braccio: trasportato con l'elicottero all'ospedale di Modena. Operaio 19enne si ferisce al braccio in un prosciuttificio, portato in ospedale con l'elisoccorso: è grave. Grave infortunio a San Daniele, operaio si ferisce al torace mentre lavora la carne. Il mio Comune. Notizie di cronaca di Parma. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia gazzettadiparma.it ha pubblicato che:) Operaio 19enne di un prosciuttificio di Bazzano si ferisce ad un braccio: trasportato con l'elicottero all'ospedale di Modena - Infortunio sul lavoro in un prosciuttificio in via Croce a Bazzano, nel comune di Neviano degli Arduini. Un 19enne intorno alle ore 14.10 si è tagliato un braccio all'altezza del polso. Sul posto ambu ...