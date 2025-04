Sport.quotidiano.net - La Cremonese contro la Juve Stabia vuole ipotecare il quarto posto. Formazioni e diretta tv

In vista della gara interna con la sorprendentelaha un duplice obiettivo. Dare continuità al suo cammino, da una parte, e, dall’altra, consolidare la sua posizione in classifica, ipotecando ile cercando di vedere se è possibile avvicinare il podio. +ùPer realizzare questi propositi la squadra di Stroppa dovrà fare conti tutt’altro che facili con le Vespe, una squadra che ha tolto ben presto i panni timorosi della matricola e si è inserita in pianta stabile nella zona nobile della classifica, tanto che, nel malaugurato caso di un blitz vincente allo “Zini” i campani potrebbe addirittura affiancare i grigiorossi. Eventualità da cancellare immediatamente per unache, oltre all’ormai solito Vazquez, dovrà rinunciare ad un altro squalificato come Pickel.