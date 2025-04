Visita di re Carlo e Mattarella Legacoop | Grande attenzione per le realtà colpite dall' alluvione

Visita dei reali inglesi e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha costituito solo una Grande vetrina dal punto di vista turistico per il territorio ravennate, ma anche un'opportunità per tenere accesi i fari sulla situazione delle realtà colpite dalle alluvioni. Ravennatoday.it - Visita di re Carlo e Mattarella, Legacoop: "Grande attenzione per le realtà colpite dall'alluvione" Leggi su Ravennatoday.it La straordinariadei reali inglesi e del presidente della Repubblica Sergionon ha costituito solo unavetrina dal punto di vista turistico per il territorio ravennate, ma anche un'opportunità per tenere accesi i fari sulla situazione dellee alluvioni.

Potrebbe interessarti anche:

Italia-Giappone - Mattarella arrivato a Tokyo. Visita si concluderà 9 marzo

Roma, 3 mar. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atterrato a Tokyo per la sua visita in Giappone, che si concluderà il 9 marzo. L’ultimo capo di Stato italiano a ...

Palermo - il Presidente Mattarella visita scuola dopo insulti razzisti a due alunni

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la scuola De Amicis-Da Vinci di Palermo, dopo aver appreso che due alunni dell’istituto, originari del Ghana e delle Mauritius, nei ...

Strade asfaltate in fretta e furia ad Agrigento per la visita di Mattarella : ora si cercano i tombini con il metal detector

Strade bitumate in fretta e furia ad Agrigento , in occasione della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sabato scorso al teatro Pirandello ha presentato gli eventi ...

Re Carlo e Camilla, cena di Stato al Quirinale con Mattarella e altri 150 invitati. FOTO. LA DIRETTA - Giornata storica per Ravenna: tutte le tappe e le foto della visita di Carlo e Camilla. Al Quirinale, l'omaggio in italiano di re Carlo a Mattarella "per la stima e l'affetto di cui gode". Re Carlo e Camilla in Italia: le notizie in diretta da Ravenna | L'arrivo tra la folla, la doppia visita in città con «Romagna mia», l'incontro con Mattarella e gli agricoltori alluvionati. Re Carlo al Pranzo di Stato con Mattarella al Quirinale, in suo onore si esibiscono i "Royal Pipers". Tra cultura, buon cibo e Resistenza, re Carlo e Camilla visitano Ravenna con Mattarella. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce ilfoglio.it:) Re Carlo e la regina Camilla incontrano Mattarella. Le foto della visita a Roma - Dall'arrivo al Quirinale fino al passaggio delle Frecce Tricolori e le Red arrows della Raf. La mattinata romana dei reali d'Inghilterra, in visita di stato ...

(Secondo quanto riportato da la7.it:) Re Carlo al Pranzo di Stato con Mattarella al Quirinale, in suo onore si esibiscono i "Royal Pipers" - (Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2025 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sua figlia Laura hanno ricevuto al Palazzo del Quirinale le Loro Maestà, il Re Carlo III e la Regina Camilla del ...

(L’agenzia msn.com ha pubblicato che:) Re Carlo omaggia Mattarella in italiano durante la cena di gala al Quirinale: “Per la stima e l’affetto di cui gode” - Re Carlo III e la Regina Camilla hanno preso parte alla cena di gala offerta al Quirinale da Sergio Mattarella in occasione della visita di Stato dei sovrani britannici. Re Carlo ha reso omaggio al pr ...