Magazzini Gabrielli apre a San Martino in campo | 400 metri quadrati e quindici lavoratori

Martino in campo con l'apertura di un supermercato a marchio "Tigre", con orario continuato durante la settimana e apertura mattutina la domenica.È stato inaugurato il 10 aprile. Perugiatoday.it - Magazzini Gabrielli apre a San Martino in campo: 400 metri quadrati e quindici lavoratori Leggi su Perugiatoday.it Nuove opportunità di lavoro e recupero di spazi lasciati vuoti da anni. Un nuovo servizio per la comunità di Sanincon l'apertura di un supermercato a marchio "Tigre", con orario continuato durante la settimana e apertura mattutina la domenica.È stato inaugurato il 10 aprile.

Potrebbe interessarti anche:

Campo di San Martino - manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione

La manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti economici interessati alla gestione e all’uso del campetto sportivo polifunzionale San Martino, situato in strada Collebello, è ...

"Spesi 130mila euro dal Comune per un impianto senza spogliatoi" : Pompilio (Azione Politica) sul campo di San Martino

"Scaduti i termini dell’avviso pubblico per il campo di San Martino. Nessuna domanda, nessuno si è fatto avanti però poi l’assessore allo Sport parla di impianti tutti funzionanti con l’ennesima ...

Unieuro-Rivierabanca - un derby senza tifosi. Martino : "Cambiare l'atteggiamento in campo"

Il tour del force di questo primo scorcio di 2025 si chiude, per la Unieuro Forlì, con il derby di Romagna contro la Rivierabanca Rimini. Derby valido per la 22° giornata del campionato di Serie ...

Magazzini Gabrielli apre a San Martino in campo: 400 metri quadrati e quindici lavoratori. Magazzini Gabrielli apre un nuovo supermercato nella Capitale. Gallery. Magazzini Gabrielli (Selex) punta su Roma. Magazzini Gabrielli inaugura uno store Tigre a Roma. Magazzini Gabrielli apre un nuovo supermercato Tigre Amico a Lanciano (Ch). Magazzini Gabrielli con Tigre cresce a nord di Roma: nuova apertura. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da perugiatoday.it:) Magazzini Gabrielli apre a San Martino in campo: 400 metri quadrati e quindici lavoratori - È stato inaugurato il 10 aprile, in via della Pariglia n.22 a San Martino in Campo, il nuovo punto vendita del canale franchising “Tigre” di Magazzini Gabrielli. All’interno della struttura, che ...

(L’agenzia distribuzionemoderna.info ha pubblicato che:) A Montereale apre Tigre Amico - Lo scorso 3 aprile, a Montereale è stato inaugurato il nuovo negozio del canale franchising Tigre Amico di Magazzini Gabrielli.

(In base alle informazioni di msn.com:) A Leonessa un nuovo Tigre Amico - RIETI - È stato inaugurato oggi, 3 aprile, in via San Francesco n. 79 a Leonessa, il nuovo punto vendita del canale franchising “Tigre Amico” di Magazzini ...