Via i cantieri dalla Palermo-Catania operai al lavoro per rimuovere il restringimento a Bagheria

Bagheria. Sono iniziati oggi i lavori per la rimozione del restringimento di carreggiata di circa un chilometro presente sulla Palermo-Catania, nella carreggiata che porta verso il capoluogo siciliano. L’intervento è stato disposto dal commissario. Palermotoday.it - Via i cantieri dalla Palermo-Catania, operai al lavoro per rimuovere il restringimento a Bagheria Leggi su Palermotoday.it Via il cantiere autostradale all’altezza di. Sono iniziati oggi i lavori per la rimozione deldi carreggiata di circa un chilometro presente sulla, nella carreggiata che porta verso il capoluogo siciliano. L’intervento è stato disposto dal commissario.

Potrebbe interessarti anche:

Che bello viaggiare sulla Palermo-Catania...

Che bello viaggiare sulla Palermo-Catania: 28 minuti per il restringimento a Casteldaccia, 41 per quello di Bagheria e per finire 39 per quello al Ponte Corleone... Venite in Sicilia...

Due carabinieri del servizio scorte feriti in un incidente sulla A19 Palermo-Catania

Due carabinieri del servizio scorte sono rimasti feriti in un incidente che si è verificato nella galleria Fortolese, sull'A19 Palermo-Catania , nel territorio di Enna. L’auto si è scontrata con un ...

Terremoto a Messina di magnitudo 5.1 - scossa avvertita a Catania - Palermo e Reggio Calabria : «Massima prudenza»

Terremoto a Messina oggi. La stima provvisoria, secondo l'Ingv, è tra 4.8 e 5.3. La scossa è stata registrata alle 16.19, non si hanno notizie di danni a edifici o persone. Le...

Via i cantieri dalla Palermo-Catania, operai al lavoro per rimuovere restringimento in autostrada. Ci si è messa anche la siccità a rallentare i cantieri delle ferrovie siciliane. Incidenti e cantieri sulla Palermo-Catania, traffico bloccato ad Altavilla. Viaggio tra i cantieri dei treni in Sicilia, cosa cambia: Palermo-Catania in 2 ore, c'è la data. Accordo Regione-Webuild, al via la selezione per formare operatori di cantiere. Autostrada Palermo-Catania, disagi in vista per gli automobilisti: previsti nuovi cantieri. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di livesicilia.it:) Autostrada Palermo-Catania, via il ‘tappo’ del cantiere di Bagheria - BAGHERIA (PALERMO) – Sono iniziati oggi i lavori per la rimozione del restringimento di carreggiata di circa un chilometro presente sull’autostrada Palermo-Catania, all’altezza dello svincolo di ...

(Da quanto emerge da informazione.it:) Incidenti e cantieri sulla Palermo-Catania, traffico bloccato ad Altavilla - Automobilisti bloccati per diverse ore PALERMO – Mattina di caos e disagi per gli automobilisti sull’autostrada A/19. In seguito a un incidente e a un’auto andata in avaria ferma nella carreggiata, il ...

(Lo segnala blogsicilia.it:) Cantieri sulla Giarre-Catania, il deputato regionale Primavera incalza il Cas per accelerare i lavori - La questione dei persistenti cantieri nel tratto autostradale tra Giarre e Acireale, in prossimità della barriera di San Gregorio, è approdata pure alla IV Commissione Ambiente, territorio e mobilità ...