Taxi a Bari potenziati i turni per la stagione turistica | In servizio 132 auto

Bari, soprattutto nel periodo da aprile a dicembre. È stata pubblicata, sull'albo pretorio, la determina dirigenziale che, in via del tutto eccezionale e straordinaria, dispone, da oggi.

Trenta nuove licenze taxi a Bari : 65 domande presentate per il bando del Comune

Sono 65 in tutto, a fronte di 30 nuove licenze taxi disponibili, le domande di partecipazione arrivate per il bando del Comune, disposto dal settore Polizia annonaria, ecologia e attività ...

Taxi a Bari - in arrivo 30 nuove licenze : priorità al trasporto dei disabili e ai turni notturni in aeroporto

Sul portale del Comune di Bari, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso/Altri avvisi, è in pubblicazione il concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di 30 ...

