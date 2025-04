Il tumore è arrivato al cervello Il drammatico annuncio della star della tv bellissima

cervello, in crescita da mesi.L’annuncio è arrivato attraverso un post sui social network che ha fatto il giro del web. «Mi hanno detto che avevano trovato dei tumori multipli al cervello», ha scritto, spiegando che sarebbero presenti da almeno sei mesi. Non è la prima volta che l’attrice affronta il dolore e la malattia: già nel 2022 le era stato diagnosticato un melanoma cutaneo al secondo stadio, che l’ha costretta a sottoporsi a 16 interventi chirurgici per la rimozione di macchie sospette in varie parti del corpo. Thesocialpost.it - “Il tumore è arrivato al cervello”. Il drammatico annuncio della star della tv, bellissima Leggi su Thesocialpost.it Una notizia che ha profondamente scosso il mondo dello spettacolo e toccato il cuore del pubblico. Un’attrice e conduttrice molto amata ha scelto di raccontare sui social la sua battaglia più difficile: quella contro il cancro. Con parole cariche di emozione, ha condiviso una diagnosi devastante che segna un nuovo e durissimo capitolo nella sua vita: tumori multipli al, in crescita da mesi.L’attraverso un post sui social network che ha fatto il giro del web. «Mi hanno detto che avevano trovato dei tumori multipli al», ha scritto, spiegando che sarebbero presenti da almeno sei mesi. Non è la prima volta che l’attrice affronta il dolore e la malattia: già nel 2022 le era stato diagnosticato un melanoma cutaneo al secondo stadio, che l’ha costretta a sottoporsi a 16 interventi chirurgici per la rimozione di macchie sospette in varie parti del corpo.

