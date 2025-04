Compleanno Lippi | il leggendario allenatore della Juventus compie 77 anni Gli auguri speciali del club bianconero – FOTO

Giornata importante in casa Juventus, nostalgica per certi versi. Sì, perché è il Compleanno di Marcello Lippi, storico allenatore bianconero che ha vinto tutto sulla panchina della Vecchia Signora: 5 Scudetti, 1 Coppa Italia, 4 Supercoppa italiana, 1 Champions League, 1 Coppa Intercontinentale ed 1 Supercoppa UEFA, per un totale di 13 trofei in 8 stagioni.Tantissimi auguri a Marcello Lippi, leggenda bianconera ?? ? pic.twitter.com/5HmEeudvA0— JuventusFC (@Juventusfc) April 12, 2025Ecco il messaggio di auguri del club bianconero in questa speciale ricorrenza.

