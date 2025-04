Verona-Genoa probabili formazioni | le scelte di Zanetti e Vieira

Verona la corsa in campionato del Genoa. Vieira punta la parte sinistra della classifica e per farlo deve ritrovare il successo esterno che manca da sette partite consecutive. Per l'Hellas è un match fondamentale in ottica salvezza, con i tre punti la permanenza in Serie A sarebbe. Europa.today.it - Verona-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Zanetti e Vieira Leggi su Europa.today.it Riparte dala corsa in campionato delpunta la parte sinistra della classifica e per farlo deve ritrovare il successo esterno che manca da sette partite consecutive. Per l'Hellas è un match fondamentale in ottica salvezza, con i tre punti la permanenza in Serie A sarebbe.

Potrebbe interessarti anche:

Verona-Genoa - dieci infortunati saltano la sfida

Il Genoa torna in campo domenica alle 15 per sfidare il Verona. Vieira va all'assalto della parte sinistra della classifica, mancano due punti per riprendere Torino e Udinese ma al Bentegodi non ...

Verona-Genoa : dove vederla - orario e probabili formazioni

Allo Stadio Bentegodi andrà in scena la sfida di Serie A Verona-Genoa: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Bentegodi di Verona si giocherà la gara ...

Hellas Verona-Genoa : le probabili formazioni

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Gli scaligeri devono sfruttare il fattore casalingo per incamerare punti cruciali per la salvezza contro i ...

Serie A: domenica alle 15 Verona-Genoa. Probabili formazioni DIRETTA. Verona-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Zanetti e Vieira. Verona-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Zanetti e Vieira. Verona-Genoa: orario e dove vederla in TV e streaming. Hellas Verona-Genoa, le probabili formazioni: Vieira senza Frendrup, dubbio in mezzo. Verona-Genoa: probabili formazioni e statistiche. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di ansa.it si apprende che:) Serie A: domenica alle 15 Verona-Genoa. Probabili formazioni DIRETTA - In campo domenica alle 15 Verona-Genoa. Il Verona che contro il Genoa va alla ricerca del quarto risultato utile consecutivo. Assenti sicuri per Zanetti saranno ancora Suslov e Tengstedt mentre sono ...

(Risulta da fonti di calciostyle.it che:) Hellas Verona-Genoa, probabili formazioni e dove vederla - Visualizzazioni: 0 Hellas Verona-Genoa, incontro valido per la 32^ giornata di Serie A: le probabili scelte di Paolo Zanetti e Patrick Vieira e dove vedere il match. Hellas Verona-Genoa è uno dei due ...

(Come riportato da informazione.it:) Verona-Genoa: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in TV e in streaming - Fantacalcio, i consigli per la 32ª giornata di Serie Verona-Genoa, match valido per la 32ª giornata di Serie A 2024/25, si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona domenica 13 aprile, alle ore 15:00.