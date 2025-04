It.insideover.com - Zambia, i rifiuti di zinco e piombo che avvelenano i bambini

Il Governo dellosta facilitando l’estrazione e la lavorazione ditossici dia Kabwe, aggravando i rischi per la salute già devastanti per i residenti locali, esposti da decenni a livelli pericolosi diprovenienti da una ex miniera. Questa zona è infatti uno dei luoghi più inquinati daal mondo sia per la contaminazione dell’ex miniera, che per le operazioni di estrazione di. Il primo è un metallo pesante estremamente tossico se ingerito o inalato.Human Rights Watch denuncia come le licenze rilasciate dal Governo a imprese sudafricane, cinesi e locali per l’estrazione die la lavorazione ditossici stiano aumentando l’esposizione dei cittadini, con effetti particolarmente gravi su donne in gravidanza e. Ilrappresenta un grave pericolo soprattutto per la salute dei, nei quali può compromettere in modo irreversibile lo sviluppo del cervello e del sistema nervoso.