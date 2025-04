Pasqua amara per i fuori sede siciliani | boom dei prezzi per trasporti e viaggi

Pasqua 2025 si preannuncia amara per i tanti fuori sede che sperano di tornare a casa per le feste: oltre al caro prezzi, il vero shock arriverà dalle tariffe dei trasporti, che hanno registrato un'impennata senza precedenti. Tra voli, treni e traghetti, il ponte di primavera sarà un lusso accessibile solo a pochi.

Quest’anno la Pasqua in pasticceria fa rima con rincari. Aumenti che entrano nei laboratori artigianali e coinvolgono la maggior parte delle materie prime utilizzate nella produzione dei lievitati ...

Firenze, 27 marzo 2025 – I dolci pasquali quest’anno costeranno sensibilmente di più rispetto al 2024. Il caro cacao e la crisi del burro stanno spingendo al rialzo i prezzi delle uova di cioccolato ...

SALASSO Pasqua amara per i fuorisede pugliesi: voli alle stelle e treni esauriti. Nell'uovo di Pasqua dei fuori sede ci sarà di nuovo il caro-trasporti: tornare in Sicilia costa più che andare in America. Voli Pasqua 2025: prezzi choc per i fuorisede. Torino-Lamezia Terme a 400 euro. Voli per la Pasqua 2025: prezzi choc per i fuorisede che vogliono tornare a casa. Torino-Lamezia a 400 euro. Terra amara, due puntate a Pasqua: quando va in onda e orari. Basket, Pasqua amara per la Virtus Civitanova: al Palarisorgimento passa San Vendemiano. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di skuola.net si apprende che:) Nell'uovo di Pasqua dei fuori sede ci sarà di nuovo il caro-trasporti: tornare in Sicilia costa più che andare in America - Biglietti aerei alle stelle, rincari sugli aliscafi e posti sui treni più economici finiti in pochi minuti. I consumatori insorgono, ma chi deve tornare a casa rischia seriamente di restare a bocca as ...

(Come indicato da informazione.it:) SALASSO Pasqua amara per i fuorisede pugliesi: voli alle stelle e treni esauriti - Pasqua amara per i fuorisede pugliesi: voli alle stelle e treni esauriti - Fonte: Repubblica Bari FOGGIA – Tornare a casa in Puglia per le vacanze di Pasqua? Un’impresa da pochi eletti. Tra treni orma ...

(Da una nota di chiamamicitta.it si apprende che:) Pasqua dolce e amara, Federconsumatori Rimini lanci l’allarme: “Attenzioni a rincari e truffe” - Manca ormai poco alla Pasqua, e le famiglie italiane si preparano a festeggiarla al meglio, o almeno è quello che cercheranno di fare anche quest’anno, rincari permettendo. Federconsumatori Rimini lan ...