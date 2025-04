Così ha deciso la Rai Stefano De Martino colpo di scena su Affari Tuoi | la notizia inaspettata

Stefano De Martino sta vivendo un periodo d'oro nella sua carriera televisiva, e la Rai sembra intenzionata a investire su di lui come mai prima d'ora. Il conduttore napoletano, già protagonista indiscusso di Affari Tuoi, è atteso per un evento in prima serata che promette di essere molto più di una semplice serata speciale. Venerdì 2 maggio, infatti, Rai1 trasmetterà uno show inedito che vedrà De Martino al timone, una prova generale che potrebbe rivelarsi cruciale per il suo futuro nel prime time del canale ammiraglia.La fiducia riposta in lui deriva dal successo crescente ottenuto in ogni sua apparizione. Da Affari Tuoi, che ha conquistato una platea sempre più ampia sera dopo sera, fino a Stasera Tutto è Possibile, programma che ha portato Rai2 a dominare le classifiche d'ascolto del lunedì sera, De Martino ha dimostrato di avere carisma, leggerezza e un linguaggio televisivo capace di parlare a un pubblico trasversale.

