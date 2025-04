Pagelle Udinese-Milan i voti di Tuttosport | Fofana torna dominante

Pagelle di Udinese-Milan, partita della 32^ giornata della Serie A 2024-2025. voti e giudizi rossoneri secondo 'Tuttosport'

Udinese-Milan 0 : 4| Bianconeri travolti dal Diavolo : le pagelle

Udinese travolta dal Milan. La squadra di Runjaic dà da subito l'impressione di non essere in serata. Lo confermano senza attendere molto le reti di Leao e Pavlovic nel primo tempo, Hernandez e ...

Pagelle Udinese-Milan 0-4 : Leao e Theo - si rivede la miglior intesa. Abraham da applausi

Il Milan batte l’Udinese 4-0 alla Dacia Arena e si porta a 51 punti, ad una lunghezza dalla Fiorentina. Al 42? Leao apre le marcature con un gran destro dal limite dell’area. Nel finale di primo ...

Napoli-Udinese - le pagelle di CM : perla Ekkelenkamp - Lukaku è invisibile. Mazzocchi horror - qualità Thauvin

NAPOLI-UDINESE NAPOLI Meret 6: risponde bene a Thauvin dopo appena due minuti di gioco, poi salva alla grande su Ekkelenkamp, anche se è c...

