Minimoto killer a Palermo la tragedia di Thomas di 4 anni | i lati oscuri di un gioco proibito

Thomas Viviano, il bambino di quattro anni di Palermo rimasto vittima di un incidente con una Minimoto lunedì scorso, è morto dopo quattro giorni di agonia all'ospedale pediatrico Di Cristina del capoluogo siciliano. Le sue condizioni erano apparse sin da subito disperate e nelle ultime ore sono precipitate. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia municipale di Palermo, coordinati dalla Procura della Repubblica che ha aperto un fascicolo sulla vicenda. L'incidente è avvenuto lunedì 7 aprile nel quartiere Boccadifalco a Palermo, in via Giovanni Bruno, a poca distanza dall'abitazione del bambino. Stando alle prime ricostruzioni il bimbo di appena quattro anni si trovava su una Minimoto.

Incidente con la minimoto - muore bambino a Palermo : Thomas Viviano aveva 4 anni

Tragedia a Palermo. Un bambino di quattro anni è morto dopo essere rimasto vittima di un incidente con una minimoto nel quartiere Boccadifalco. Ricoverato in gravissime condizioni...

Incidente con la minimoto - muore bambino a Palermo : Thomas Viviano aveva 4 anni

Tragedia a Palermo. Un bambino di quattro anni è morto dopo essere rimasto vittima di un incidente con una minimoto nel quartiere Boccadifalco. Ricoverato in gravissime condizioni...

Tragedia a Palermo : il piccolo Thomas Viviano muore dopo incidente in minimoto

Thomas Viviano, il bambino di soli quattro anni rimasto vittima di un incidente con una minimoto lunedì scorso nel quartiere Boccadifalco a Palermo, è deceduto ieri sera all'ospedale pediatrico Di ...

