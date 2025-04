Chianti ed Etna le mete preferite dai turisti americani e inglesi Gli italiani puntano alle Cinque Terre

turistico muove un giro d'affari di 3 miliardi di euro come è emerso dal primo appuntamento con Vinitaly Tourism. Tra le criticità, orari, trasporti e costi: per sei italiani su dieci prezzi troppo alti Gamberorosso.it - Chianti ed Etna le mete preferite dai turisti americani e inglesi. Gli italiani puntano alle Cinque Terre Leggi su Gamberorosso.it Il comparto enoco muove un giro d'affari di 3 miliardi di euro come è emerso dal primo appuntamento con Vinitaly Tourism. Tra le criticità, orari, trasporti e costi: per seisu dieci prezzi troppo alti

Chianti ed Etna le mete preferite dai turisti americani e inglesi. Gli italiani puntano alle Cinque Terre. Debutta Vinitaly Tourism, i turisti del vino vogliono scoprire l'Etna. A Vinitaly l'enoturismo, fenomeno in crescita: «Il vino? Oltre che bevuto va vissuto». Enoturismo: il 9 aprile debutta Vinitaly Tourism al Salone internazionale del vino. Tra tutela, promozione e condivisione di regole e valori comuni: il futuro dei Consorzi del vino.

Le strutture di produzione sono le mete preferite per il 40%. Il comparto muove un giro d'affari di 3 miliardi di euro per Vinitaly Tourism, ma restano ancora elementi di criticità, come gli orari e l

