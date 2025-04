Lo Scandicci festeggia la promozione in Serie D | Grande impresa siamo già al lavoro per la prossima stagione VIDEO

Grande impresa, celebrata come si deve. Dopo 2 anni dall'amara retrocessione, Scandicci torna in Serie D. I Blues, allenati da Mirko Taccola, hanno vinto il campionato di Eccellenza con due turni di anticipo. Una prima volta per il presidente Fabio Rorandelli, che insieme alla squadra e a. Firenzetoday.it - Lo Scandicci festeggia la promozione in Serie D: "Grande impresa, siamo già al lavoro per la prossima stagione" / VIDEO Leggi su Firenzetoday.it Una, celebrata come si deve. Dopo 2 anni dall'amara retrocessione,torna inD. I Blues, allenati da Mirko Taccola, hanno vinto il campionato di Eccellenza con due turni di anticipo. Una prima volta per il presidente Fabio Rorandelli, che insieme alla squadra e a.

Mister Massimo Gadda non si nasconde dietro un dito : "Guardate Livorno - sono tre anni che tenta di andare in serie C». "Dobbiamo riprenderci contro una grande. Per il salto di qualità serve programmazione»

Sperava di giocarsi questa partita contro Golia in una condizione di classifica migliore Massimo Gadda, ma contro questa Samb schiacciasassi bisognerà necessariamente fare di necessità virtù: ...

(Come indicato da sport.quotidiano.net:) Lo Scandicci è D nuovo lì. E ora il cambio di passo - E’ la prima volta nei suoi 117 anni di storia, da poco compiuti, che lo Scandicci vince questo campionato ... la stessa del ritorno nella quale è arrivata la matematica certezza della promozione, la ...

