Inter Women Mansaray | Orgogliosa di indossare la maglia nerazzurra! Vogliamo arrivare in Champions League…

Inter Women, Mansaray: «Orgogliosa di indossare la maglia nerazzurra! Vogliamo arrivare in Champions League…» Le parole della finlandese

Nel MatchDay Programme pubblicato dall'Inter in occasione della sfida contro il Cagliari, trova spazio anche un'intervista a Jasmin Mansaray, giovane difensore finlandese classe 2004 attualmente tra le fila dell'Inter Women.

LE PAROLE- «Sono orgogliosa di indossare la maglia nerazzurra, amo questo Club. Questa squadra è come una famiglia, abbiamo una connessione molto forte anche perché passiamo molto tempo insieme, dentro e fuori dal campo. In vista delle prossime sfide dovremo essere unite, mettere in campo quello che proviamo in allenamento, avere fiducia nel lavoro che stiamo facendo e non arrenderci. Vogliamo arrivare in Champions League, giocare le prossime sfide al meglio e crescere sempre di più»

