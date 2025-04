L’attore star e l’annuncio drammatico | Ho la Sla la prognosi drammatica

Thesocialpost.it - L’attore star e l’annuncio drammatico: “Ho la Sla”, la prognosi drammatica Leggi su Thesocialpost.it “Mi è stata diagnosticata la SLA. Sono grato di avere la mia amata famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo nuovo capitolo della mia vita. Mi sento fortunato di poter continuare a lavorare e non vedo l’ora di tornare sul set di ‘Euphoria’ la prossima settimana. Però adesso vi chiedo gentilmente di rispettare la privacy di me e della mia famiglia in questo periodo.”Un annuncio che ha colpito profondamente fan e colleghi: l’ attore amato in tutto il mondo per i suoi ruoli iconici in serie come Grey’s Anatomy ed Euphoria, ha rivelato pubblicamente di essere affetto da SLA (sclerosi laterale amiotrofica). A 52 anni, l’interprete di personaggi come Mark Sloan – il “Dottor Bollore” – ha scelto di condividere con dignità e forza la sua battaglia, ringraziando i fan e assicurando che non lascerà il set.

Eric Dane ha la SLA, l'annuncio dell'attore di "Euphoria" e "Grey's Anatomy". Eric Dane, la star di “Grey’s Anatomy” e “Euphoria”: “Sono malato di Sla”. Eric Dane ha la SLA, le parole dell'attore di Grey's Anatomy e Euphoria: "Posso continuare a lavorare". Morto l'attore Antonello Fassari, star di Avanzi e i Cesaroni. Morto l’attore Antonello Fassari. Ryan Reynolds difende le commedie: "Non solo i film drammatici sono difficili". Ne parlano su altre fonti

