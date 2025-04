Osimhen | Ci sono sempre voci sul mio futuro prenderò la decisione migliore per tutti

Osimhen in questa stagione ha giocato 33 partite in totale e ha segnato 29 gol, fornendo pure 6 assist. Il nigeriano tornerà al Napoli per fine prestito a giugno 2025 per poi essere venduto (ha una clausola di 80 milioni di euro circa ndr). Al termine della gara vinta per 2-0 contro il Samsunspor, l’ex Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio futuro all’emittente turca Ntv. Le riportiamo qui di seguito.Osimhen: «prenderò la decisione migliore per tutti»«Nel primo tempo abbiamo avuto un po’ troppa fretta, volevamo metterci in mostra. Avremmo dovuto tenere di più il possesso del pallone. Conoscevamo il nostro avversario, e questo ha giocato a loro favore. Nel secondo tempo siamo stati più pazienti. sono felice di aver segnato. Dobbiamo continuare su questa strada.»Sul titolo in SuperLig. Ilnapolista.it - Osimhen: «Ci sono sempre voci sul mio futuro, prenderò la decisione migliore per tutti» Leggi su Ilnapolista.it Victorin questa stagione ha giocato 33 partite in totale e ha segnato 29 gol, fornendo pure 6 assist. Il nigeriano tornerà al Napoli per fine prestito a giugno 2025 per poi essere venduto (ha una clausola di 80 milioni di euro circa ndr). Al termine della gara vinta per 2-0 contro il Samsunspor, l’ex Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprioall’emittente turca Ntv. Le riportiamo qui di seguito.: «laper»«Nel primo tempo abbiamo avuto un po’ troppa fretta, volevamo metterci in mostra. Avremmo dovuto tenere di più il possesso del pallone. Conoscevamo il nostro avversario, e questo ha giocato a loro favore. Nel secondo tempo siamo stati più pazienti.felice di aver segnato. Dobbiamo continuare su questa strada.»Sul titolo in SuperLig.

Potrebbe interessarti anche:

Osimhen : “Da quando sono arrivato - ho amato questo posto - il club e i tifosi”

Osimhen dopo la vittoria contro il Fenerbahce: “Da quando sono arrivato, ho amato questo posto, il club e i tifosi” Le parole di Victor Osimhen, … L'articolo Osimhen: “Da quando sono arrivato, ho ...

Osimhen Juve - si scalda la pista per l’attacco del futuro! Obiettivo concreto ma ci sono importanti novità : e spunta quest’ostacolo

di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, si scalda la pista per l’attacco del futuro: tutti gli ultimi aggiornamenti sul bomber del Napoli Osimhen, attaccante del Napoli in prestito dal ...

Mercato Juve - partita la caccia al nuovo bomber : non solo Osimhen - sono tre i grandi sogni in vista dell’estate. Tutti i dettagli

di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, partita la caccia al nuovo bomber: non solo Osimhen, sono tre i grandi sogni in vista dell’estate. Tutti i dettagli e le ultime novità Nel corso della ...

Osimhen: «Ci sono sempre voci sul mio futuro, prenderò la decisione migliore per tutti». Osimhen: "Ci sono sempre voci su di me. Futuro? Verrà fatta la scelta migliore". Osimhen: “Il futuro? Mi vivo il momento, ma il Galatasaray resterà sempre nel mio cuore”. Mertens:"Osimhen in Turchia è più tranquillo". "Accordo al 95 per cento": Osimhen è sempre più vicino. Calciomercato Napoli, l'agente di Osimhen: «Ci sono state offerte, ma ha sempre deciso il club». Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di tuttojuve.com che:) Osimhen: "Ci sono sempre voci su di me. Futuro? Verrà fatta la scelta migliore" - Victor Osimhen ha parlato ai microfoni della rete televisiva turca NTV al termine del match contro il Samsunspor, vinto dal Galatasaray 2 a 0 grazie anche ad una rete siglata ...

(In base alle informazioni di msn.com:) Osimhen sul futuro: "Prenderò la decisione migliore, ma il Galatasaray resterà nel mio cuore" - Victor Osimhen, calciatore di proprietà del Napoli ma ora in prestito alla compagine del Galatasaray, ha realizzato ben ventinove gol finora, ben ventuno centri solo nel campionato turco. I tifosi lo ...

(Lo rende noto it.blastingnews.com:) Juve: Osimhen si complica, Lookman sempre nel mirino ma spunta anche Sesko - Le grandi manovre del mercato della Juventus riguardano soprattutto l'attacco, serve un sostituto di Vlahovic e i nomi sono tanti ...