Lavori al ponte sul fiume Savio un intervento da 300mila euro | come cambia la viabilità

ponte sul fiume Savio posto al confine tra Castiglione di Ravenna (frazione del Comune di Ravenna) e Castiglione di Cervia. Ravennatoday.it - Lavori al ponte sul fiume Savio, un intervento da 300mila euro: come cambia la viabilità Leggi su Ravennatoday.it Dalle 8 alle 18 di lunedì 14 e di martedì 15 aprile, salvo imprevisti meteorologici, verrà istituito lungo la strada provinciale 254R “Di Cervia”, in corrispondenza delsulposto al confine tra Castiglione di Ravenna (frazione del Comune di Ravenna) e Castiglione di Cervia.

