La polizia torna alla Stamoto | sfilza di denunce e due espulsi

polizia ieri mattina è tornata all’interno dell’area della ex Caserma ‘Stamoto’ nell'ambito un servizio straordinario di controllo. A partire dalle ore 7 circa, circa 30 agenti appartenenti a diversi reparti, tra cui il mobile, la prevenzione crimine, la Squadra mobile, l’Ufficio immigrazione. Bolognatoday.it - La polizia torna alla Stamoto: sfilza di denunce e due espulsi Leggi su Bolognatoday.it Laieri mattina èta all’interno dell’area della ex Caserma ‘’ nell'ambito un servizio straordinario di controllo. A partire dalle ore 7 circa, circa 30 agenti appartenenti a diversi reparti, tra cui il mobile, la prevenzione crimine, la Squadra mobile, l’Ufficio immigrazione.

Potrebbe interessarti anche:

Ponticelli : sorpreso con circa 300 grammi di droga. Arrestato dalla Polizia di Stato

Arrestato 46enne per detenzione di droga: trovato in possesso di hashish e cocaina, perquisita anche la sua abitazione. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per ...

FOTO/ Polizia Municipale : circa 17mila interventi nel 2024 - ora attenzione alla videosorveglianza

Tempo di lettura: 4 minutiAttività di prevenzione, non repressione, e interventi sulla polizia stradale e giudiziale, mentre a breve dovrà essere collaudato la nuova videosorveglianza in città che ...

Guida ubriaco contromano per 20 chilometri lungo l’autostrada Messina-Catania : fermato dalla Polizia – Il video

Poteva finire molto male per l’automobilista che ha guidato contromano per oltre 20 chilometri nella tratta autostradale Messina -Catania. La scena è stata ripresa dalle immagini delle telecamere ...

La polizia torna alla Stamoto: sfilza di denunce e due espulsi. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia msn.com ha pubblicato che:) Blitz alla ex Stamoto. In otto nella caserma: denunciati e allontanati - Otto persone identificate e allontanate dalla Stamoto. Anche ieri mattina la polizia, assieme ai vigili del fuoco, è intervenuta in forze nell’area della ex caserma da tempo dismessa e in stato ...