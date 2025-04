L' Amerigo Vespucci approda a Brindisi sesta tappa del tour Mediterraneo

Amerigo Vespucci è arrivata a Brindisi, la prima delle due soste pugliesi del tour Mediterraneo, giunto alla sua sesta tappa. La nave scuola ha attraccato in porto accolta dalle autorità locali e dalla fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud. Con l'arrivo del veliero si apre anche il Villaggio IN Italia, l'esposizione itinerante sulle eccellenze italiane che segue l'Amerigo Vespucci sin dal suo giro del mondo, cominciato l'1 luglio 2023 da Genova. Durante i quattro giorni della sosta sono in programma anche spettacoli, conferenze e concerti, oltre alle consuete visite a bordo, sold-out ormai da giorni. Al termine della welcome ceremony, gli artisti del 'Flyboard Show' hanno reso omaggio alla "nave più bella del mondo" con uno show acrobatico tra mare e cielo. "Il ritorno a Brindisi regala una forte emozione, così come forte è il legame con questa città - le parole del comandante, il capitano di vascello Giuseppe Lai -. Quotidiano.net - L'Amerigo Vespucci approda a Brindisi, sesta tappa del tour Mediterraneo Leggi su Quotidiano.net L'è arrivata a, la prima delle due soste pugliesi del, giunto alla sua. La nave scuola ha attraccato in porto accolta dalle autorità locali e dalla fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud. Con l'arrivo del veliero si apre anche il Villaggio IN Italia, l'esposizione itinerante sulle eccellenze italiane che segue l'sin dal suo giro del mondo, cominciato l'1 luglio 2023 da Genova. Durante i quattro giorni della sosta sono in programma anche spettacoli, conferenze e concerti, oltre alle consuete visite a bordo, sold-out ormai da giorni. Al termine della welcome ceremony, gli artisti del 'Flyboard Show' hanno reso omaggio alla "nave più bella del mondo" con uno show acrobatico tra mare e cielo. "Il ritorno aregala una forte emozione, così come forte è il legame con questa città - le parole del comandante, il capitano di vascello Giuseppe Lai -.

Potrebbe interessarti anche:

Quando arriva la Amerigo Vespucci a Brindisi e dove ormeggia la nave : date e orari delle visite a bordo

Continua il viaggio nel Mediterraneo dell’Amerigo Vespucci. La storica nave scuola della Marina Militare Italiana approderà a Brindisi dal 12 al 15 aprile. Dopo il tour mondiale, l’imbarcazione sta ...

Tumori : obesità e prevenzione - Nave Vespucci arriva a Brindisi con 4 partner scientifici

In Puglia quasi 1 su 2 è sovrappeso, dal 12 al 14 aprile il tour Mediterraneo con Aiom, Airc, Fondazione Aiom e Sirm Roma, 11 apr. (Adnkronos Salute) - In Puglia quasi metà dei cittadini sono in ...

Nave Vespucci torna a Brindisi : quattro giorni ricchi di eventi e spettacoli

BRINDISI - Quattro giorni ricchi di eventi e iniziative, con l’allestimento del “Villaggio In Italia”, accompagneranno l’approdo di nave Amerigo Vesspucci a Brindisi. Il veliero della Marina ...

L’Amerigo Vespucci a Porto Empedocle: la leggenda del mare in Sicilia. L'Amerigo Vespucci approda a Brindisi, sesta tappa del tour Mediterraneo. L’Amerigo Vespucci approda a Taranto dal 16 al 22 aprile, aperte le prenotazioni. L’Amerigo Vespucci approda per la prima volta in Abruzzo: Ortona non lo dimenticherà più. Un grande successo oltre 50.000 visitatori. L’Amerigo Vespucci fa tappa a Brindisi, come visitarla gratis. La nave Amerigo Vespucci approda a Durazzo, firmati accordi tra Italia e Albania. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala pugliapress.org:) L’Amerigo Vespucci approda a Taranto dal 16 al 22 aprile, aperte le prenotazioni - L’Amerigo Vespucci approda a Taranto dal 16 al 22 aprile, aperte le iscrizioni La Nave Scuola Amerigo Vespucci è a oggi il più antico veliero in servizio della Marina Militare Italiana.

(A riportarlo è viaggiamo.it:) L’Amerigo Vespucci approda a Brindisi: un evento imperdibile - L’Amerigo Vespucci, la storica nave della Marina Militare Italiana, è pronta a fare tappa a Brindisi, nel cuore della Puglia. Questo evento, che si svolgerà dal 12 al 22 aprile, rappresenta ...

() Brindisi accoglie la Nave Vespucci: approdo spettacolare davanti alle Colonne Romane - Brindisi ha accolto all’alba di oggi uno degli arrivi più suggestivi della sua storia marittima. Scortata da una flottiglia di imbarcazioni e dai rimorchiato ...