Il Mantova con lo Spezia cerca il tris vincente fondamentale per la volata salvezza Formazioni e diretta tv

I due successi consecutivi hanno fatto risalire il Mantova dalla retrocessione diretta alla zona che regalerebbe la salvezza diretta. Il prossimo appuntamento, però, è tutto in salita per la squadra di Possanzini, che dovrà ospitare al "Martelli" uno Spezia nel vivo della lotta per la promozione diretta. Proprio per questo il tecnico biancorosso chiama a raccolta i tifosi e chiede ai suoi giocatori di proseguire la rincorsa delle ultime due settimane: "Dopo due vittorie – ribadisce il mister virgiliano – c'è maggiore tranquillità, ma i giocatori non devono pensare di essere al sicuro. Non dobbiamo commettere l'errore di pensare di avere fatto qualcosa di decisivo. Lo Spezia è una squadra fortissima e altrettanto motivata, noi ci siamo preparati per cercare di non farci mettere in difficoltà.

