Maignan sta bene e questa mattina tornerà in auto a Milano dopo aver passato la notte in ospedale. Gli esami ai quali. Leggi su Calciomercato.com Solo tanta paura. Mikesta bene e questa mattina tornerà in auto ao dopo aver passato lain. Gliai quali.

Milan - la notte di Maignan : torna a Udine - cos'è successo in passato

E` la sua partita: Mike Maignan, estremo difensore del Milan, torna a Udine nella cornice del Bluenergy Stadium. Sarà un clima particolare...

Maignan ha trascorso la notte in ospedale in via precauzionale, ma gli esami effettuati in ospedale hanno dato esito negativo per un trauma cranico.Continua a leggere

Milan, per Maignan notte di controllo in ospedale: ma gli esami non preoccupano. Come sta Maignan? Le condizioni del portiere dopo lo scontro con Jimenez in Udinese-Milan. MN - Milan, martedì esami di controllo per Maignan. Fino a quel giorno dovrà stare a riposo assoluto. Paura Maignan: scontro violento con un compagno e la notte in ospedale. Ma è stato dimesso stamattina. Udinese-Milan 0-4, LE PAGELLE DEGLI AVVERSARI: rossoneri dominanti. Leao trascinatore. LIVE MN - Udinese-Milan (0-4): è un gran Diavolo. Partita dominata, prova solida. Ne parlano su altre fonti

