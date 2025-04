Thesocialpost.it - Perde il controllo dell’auto e finisce dentro il bar: terrore in Italia, ha distrutto tutto

Roma, Montespaccato – Paura all’alba in via Campomorone, dove un’auto è piombataun bar ancora in fase di apertura. È successo intorno alle 6 del mattino di sabato 12 aprile, quando un ragazzo di 22 anni, alla guida di una Fiat 500, ha perso ildel mezzo ed è finito dritto contro il locale “La Cornucopia”, sfondando la parte esterna della struttura.Il giovane conducente è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale: ha riportato solo lievi ferite, ed è attualmente fuori pericolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, gruppo Aurelio, che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente. Tra le ipotesi, un possibile colpo di sonno o la guida in stato di ebrezza, ma nulla è ancora stato confermato.