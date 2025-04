Ilfoglio.it - Angelo Tonelli: “Alla politica mondiale serve una cura pitagorica”

Non occorre essere fisionomisti arguti per indovinare a prima vista, incontrando, i suoi interessi e la sua personalità. Nato a Lerici settantun anni fa, l’età lo asseconda, evocando nella fluente chioma argentea e nella barba proprio i sapienti antichi che coltiva dgioventù. Poeta, regista teatrale, allievo di Giorgio Colli, ha tradotto in italiano i maggiori pensatori presocratici nonché tutte le tragedie di Eschilo, Sofocle e Euripide per Bompiani. A “Pitagora, il Maestro segreto” ha dedicato l’ultima monografia pubblicata da Feltrinelli a marzo scorso, in cui torna a indagare i “sotterranei legami tra l’Occidente e l’Oriente”. Non teme i rischi del sincretismo? Più che alle differenze sono attento alle convergenze sapienziali che accomunano tante diverse tradizioni, da quella greca a quella sufi allo sciamanesimo anche sudamericano.