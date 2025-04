Firenze a Tim Burton il premio Lorenzo il Magnifico alla carriera

Firenze, 12 aprile 2025 – Il premio internazionale "Lorenzo il Magnifico" alla carriera va al regista e artista americano Tim Burton, che verra? premiato martedì 21 ottobre a Firenze. Lo ha annunciato la Florence Biennale, rendendo noto che la XV edizione si svolgera? alla Fortezza da Basso dal 18 al 26 ottobre. Il celebre autore cinematografico ha così accolto la notizia del premio: "Sono molto onorato di essere il nuovo destinatario del premio Lorenzo il Magnifico alla carriera, unendomi alla lista di artisti straordinari premiati in passato. Questo riconoscimento mi da? anche la possibilità di creare una mostra a Firenze per la Biennale e non vedo l'ora di esplorare il tema di quest'anno su dualismo e unita? attraverso la mia arte e riflettere su quegli opposti che non esistono l'uno senza l'altro: luce e oscurita?, bene e male, ordine e caos". Lanazione.it - Firenze, a Tim Burton il premio “Lorenzo il Magnifico” alla carriera Leggi su Lanazione.it , 12 aprile 2025 – Ilinternazionale "ilva al regista e artista americano Tim, che verra? premiato martedì 21 ottobre a. Lo ha annunciato la Florence Biennale, rendendo noto che la XV edizione si svolgera?Fortezza da Basso dal 18 al 26 ottobre. Il celebre autore cinematografico ha così accolto la notizia del: "Sono molto onorato di essere il nuovo destinatario delil, unendomilista di artisti straordinari premiati in passato. Questo riconoscimento mi da? anche la possibilità di creare una mostra aper la Biennale e non vedo l'ora di esplorare il tema di quest'anno su dualismo e unita? attraverso la mia arte e riflettere su quegli opposti che non esistono l'uno senza l'altro: luce e oscurita?, bene e male, ordine e caos".

