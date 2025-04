Incendio a Scafati | polveri sottili sopra i limiti previsti i nuovi dati dell' Arpac

Scafati, il monitoraggio della qualità dell'aria con un laboratorio mobile installato nei pressi del luogo dell'Incendio (area depuratore comprensoriale), in grado di misurare le concentrazioni orarie di una serie di inquinanti che include polveri sottili PM10 e PM2,5, ossidi di azoto. Salernotoday.it - Incendio a Scafati: polveri sottili sopra i limiti previsti, i nuovi dati dell'Arpac Leggi su Salernotoday.it Prosegue, a, il monitoraggioa qualità'aria con un laboratorio mobile installato nei pressi del luogo(area depuratore comprensoriale), in grado di misurare le concentrazioni orarie di una serie di inquinanti che includePM10 e PM2,5, ossidi di azoto.

