Nasce Tu e il vino | l' enoteca self-service dove il vino si acquista con un click

Siete stati invitati a una cena ma non avete avuto tempo di andare a comprare il vino. Un problema che può capitare a tutti, da qui è nata l'idea di Massimo Borghi, 35enne fiorentino, che a Montelupo ha aperto "Tu e il vino", ovvero un'enoteca fai da te. "Da 15 anni lavoro nella ristorazione e.

Vigne antiche tra i ruderi di Pompei : nasce un vino che racconta la storia

Non solo vigne tra i ruderi della città antica distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. ma in futuro anche un vino che legherà il suo nome a Pompei. Un’azienda vitivinicola con ciclo ...

Vino del Mugello. Nasce ProViMu

Diciassette aziende, 151 ettari di vigneti, 64 etichette in commercio per una media di 192mila bottiglie. Nasce ProViMu, l’associazione dei Produttori di Vino del Mugello. Numeri piccoli, per ora, ...

Lei brasiliana - lui lucano : dalla passione comune per il vino nasce una nuova enoteca : "Un angolo di tradizione"

Ha aperto da poco i battenti a Savignano sul Rubicone 'Del Fuoco Wines' una nuova vineria in via Matteotti. "È un angolo di passione e tradizione" spiegano i titolari pronti ad accogliere i ...

