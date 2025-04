Agrigento di nuovo interdetto l' accesso alla Scala dei Turchi

Tgcom24.mediaset.it - Agrigento, di nuovo interdetto l'accesso alla Scala dei Turchi Leggi su Tgcom24.mediaset.it Rimasta off-limits per 10 anni, era tornata fruibile lo scorso anno, con ingressi contingentati e dietro pagamento di un ticket

Potrebbe interessarti anche:

Ecco il nuovo vice prefetto vicario ad Agrigento - Elisa Vaccaro prende il posto di Massimo Signorelli

È Elisa Vaccaro il nuovo vice prefetto di Agrigento. Prende il posto di Massimo Signorelli. A procedere con la nomina è stato il prefetto Salvatore Caccamo. Elisa Vaccaro vanta un’esperienza di ...

Al via le iscrizioni per il nuovo anno : la classifica delle migliori scuole superiori di Agrigento e provincia

Al via le iscrizioni alle scuole superiori in Sicilia per l'anno 2025-26. Le domande si potranno inoltre online da oggi (martedì 21 gennaio) fino al prossimo 10 febbraio. Secondo un'indagine di ...

Schifani : “Da Agrigento nuovo cammino nel segno del dialogo”

"Agrigento, con l’isola di Lampedusa e i comuni della provincia, ha assunto come ispirazione, riferimento tematico e obiettivo di questo anno la relazione fra l’individuo, il prossimo e la natura, ...

Interdetto l'accesso e il transito sul promontorio: la Scala dei Turchi torna off-limits. Di nuovo interdetto l'accesso alla Scala dei Turchi. Di nuovo interdetto l’accesso alla Scala dei Turchi. Realmonte. Mandorlo in Fiore 2025: cambia l’accesso alla Valle per la cerimonia finale. Navette gratuite. Sciacca, al via la costruzione di 54 loculi nel cimitero comunale. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da msn.com:) Agrigento, di nuovo interdetto l'accesso alla Scala dei Turchi - Interdetto l’accesso e il transito pedonale nell’area del promontorio della Scala dei Turchi, lo splendido promontorio di marna bianca nell’agrigentino.

(Ne dà notizia meridionews.it:) Scala dei Turchi è chiusa di nuovo: «Accesso vietato per tutela del bene» - Scala dei Turchi è di nuovo chiusa. Interdetto l'accesso e il transito pedonale nell'area del promontorio di marna bianca nell'Agrigentino.