Ricci Inter da Torino certi | può arrivare questa offerta per l’obiettivo nerazzurro la cifra è da non credere

Ricci Inter, da Torino arriva la bomba che non ti aspetti, può arrivare questa super offerta per l’obiettivo dell’Inter, ecco la cifra che è da non credere Ricci Inter, ormai questa è una delle voci di calciomercato più in voga negli ultimi giorni. In casa Torino d’altronde, come conferma Tuttosport questa mattina, il club granata inizia a fare i conti con alcune possibili cessioni eccellenti al termine del campionato (e che sembrano preoccupare i tifosi), tra queste figura anche quella del centrocampista nel mirino dei nerazzurri. Pur senza menzionare il club lombardo o altri si ipotizzano offerte da addirittura 40 milioni di euro, ecco un breve passaggio dal quotidiano sulla formazione allenata da Paolo Vanoli. Ricci Inter – «La prima e più importante: resteranno tutti i migliori? E proprio questo è il punto. Internews24.com - Ricci Inter, da Torino certi: può arrivare questa offerta per l’obiettivo nerazzurro, la cifra è da non credere Leggi su Internews24.com di Redazione, daarriva la bomba che non ti aspetti, puòsuperperdell’, ecco lache è da non, ormaiè una delle voci di calciomercato più in voga negli ultimi giorni. In casad’altronde, come conferma Tuttosportmattina, il club granata inizia a fare i conti con alcune possibili cessioni eccellenti al termine del campionato (e che sembrano preoccupare i tifosi), tra queste figura anche quella del centrocampista nel mirino dei nerazzurri. Pur senza menzionare il club lombardo o altri si ipotizzano offerte da addirittura 40 milioni di euro, ecco un breve passaggio dal quotidiano sulla formazione allenata da Paolo Vanoli.– «La prima e più importante: resteranno tutti i migliori? E proprio questo è il punto.

(Come riportato da msn.com:) Cosa rischiano Ricci e gli altri calciatori indagati e cosa rischia il Torino - Ecco quali sono le possibili conseguenze per tutti i giocatori finiti al centro dell'inchiesta sulle scommesse illegali ...

(Ne dà notizia informazione.it:) Ricci dribbla sul futuro: "Focus sul Torino, ma le voci fanno piacere" - Ricci sta giocando molto bene al Torino e anche in Nazionale con Luciano Spalletti. Le sue parole sull’interesse di Inter e Milan. E poi cita tre nerazzurri in nazionale. INTER E MILAN ...

(Lo rende noto informazione.it:) Torino, i fan granata scrivono a Ricci: le parole post espulsione fanno breccia. Tra mercato e futuro Cairo ora… - Torino, i tifosi scrivono a Samuele Ricci dopo le parole del granata post ... accompagnata da una foto — quella del gol segnato all'Inter — in cui mostra alla curva il retro della sua maglia ...