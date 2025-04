Osimhen Juve l’attaccante annuncia | Futuro? Ci sono sempre voci su di me prenderò la decisione migliore Vi dico come stanno le cose

JuventusNews24Osimhen Juve, l’attaccante torna a parlare del suo Futuro: le dichiarazioni del bomber seguito dai bianconeriIl calciomercato Juve sogna Victor Osimhen. Alla TV locale turca NTV, l’attaccante del Galatasaray in prestito dal Napoli ha parlato così del suo Futuro.Osimhen – «Ci sono sempre voci su di me, ma io vivo il momento. Adesso mi sto godendo tutto questo. I tifosi mi hanno sostenuto in modo incredibile. Non solo me, ma anche i miei compagni e la mia famiglia. Verrà presa la decisione migliore per tutti. Ma il Galatasaray resterà per sempre nel mio cuore».Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Osimhen Juve, l’attaccante annuncia: «Futuro? Ci sono sempre voci su di me, prenderò la decisione migliore. Vi dico come stanno le cose» Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24torna a parlare del suo: le dichiarazioni del bomber seguito dai bianconeriIl calciomercatosogna Victor. Alla TV locale turca NTV,del Galatasaray in prestito dal Napoli ha parlato così del suo– «Cisu di me, ma io vivo il momento. Adesso mi sto godendo tutto questo. I tifosi mi hanno sostenuto in modo incredibile. Non solo me, ma anche i miei compagni e la mia famiglia. Verrà presa laper tutti. Ma il Galatasaray resterà pernel mio cuore».Leggi suntusnews24.com

