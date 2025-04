Balneazione in Campania | riprende il monitoraggio dell' Arpac la mappa del mare eccellente nel salernitano

Campania ha ripreso i controlli istituzionali per garantire una stagione balneare senza rischi sanitari dovuti ad inquinamento di tipo fecale. Al via, dunque, dal 7 aprile, lungo l’intero litorale campano, i campionamenti prestagionali definiti da calendario regionale sulla qualità delle. Salernotoday.it - Balneazione in Campania: riprende il monitoraggio dell'Arpac, la mappa del mare eccellente nel salernitano Leggi su Salernotoday.it L’Arpaha ripreso i controlli istituzionali per garantire una stagione balneare senza rischi sanitari dovuti ad inquinamento di tipo fecale. Al via, dunque, dal 7 aprile, lungo l’intero litorale campano, i campionamenti prestagionali definiti da calendario regionale sulla qualitàe.

(Secondo quanto riportato da sorrentopress.it:) Al via il monitoraggio del mare che bagna le coste della Campania - Nel rispetto del calendario regionale i tecnici dei dipartimenti provinciali costieri effettueranno prelievi di acqua di mare ...