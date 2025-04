Sport.quotidiano.net - Bayern Monaco – Borussia Dortmund in tv e in streaming: dove vedere il Klassiker

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 12 aprile 2025 – Nella ventinovesima giornata di Bundesliga andrà in scena iltra. Quello tra queste due squadre è sicuramente lo scontro più avvincente del campionato tedesco, dato che vede contrapposte le due squadre più rappresentative della storia della Germania. Ilvanta, tra gli altri, 33 campionati tedeschi, 20 Coppe di Germania, 6 Coppe di Lega tedesche, 6 Champions League e 1 Coppa UEFA, mentre ilrisponde con 8 campionati, 5 Coppe di Germania, 6 Supercoppe di Germania e una Champions League. Inoltre, gialloneri e bavaresi si sono affrontati anche in finale di Champions, nella stagione 2012-13, con l'allora squadra di Heynckes che vinse 2-1 grazie alle reti di Mandzukic e Robben. In questa stagione, il campionato delle due squadre sta andando in maniera completamente diversa: iloccupa il primo posto della classifica con 68 punti, sei in più del Leverkusen secondo, e viaggia verso la vittoria del titolo, mentre i gialloneri sono addirittura all'ottavo posto a quota 41, anche se nelle ultime due gare sono arrivate due vittorie.